Franck Kessie nella top 11 africana del 2020-21 di France Football

Franck Kessie ha vissuto probabilmente la sua migliore stagione e, infatti, i premi e i riconoscimenti per lui continuano ad arrivare. Per ultimo è arrivato l’inserimento da parte di France Football, nel miglior 11 di calciatori africani per la stagione 2020-2021.

Il famoso quotidiano francese ha stilato una formazione con il modulo 4-3-3. Questa la formazione completa: Mendy (City) in porta e Hakimi (Inter), Koulibaly (Napoli), Tapsoba (Leverkusen) e Reinildo (Lille) in difesa. Centrocampisti Haidara (Lipsia) e Bebou (Hoffenheim) insieme al rossonero, in attacco Mahrez (City), En-Nesyri (Siviglia) e Salah (Liverpool).