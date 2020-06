Franck Kessié: «Dare tutto in questo finale di stagione»

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’unica speranza per il Milan di strappare un posto in Europa League passa dal campionato. Queste ultime dodici partite saranno fondamentali per salvare una stagione fin qui deficitaria.

Di questo avviso è anche Franck Kessié che ha parlato tramite i canali social ufficiali del Milan sottolineando quanto sarà importante dare tutto in questo finale di stagione.

🗣 “We have to give our all in the remaining games”

🗣 “Dobbiamo dare tutto in questo finale di stagione”

Check out Franck Kessie’s interview with @MilanTV ahead of the Lecce game 🔴⚫

Le parole del centrocampista rossonero in vista di #LecceMilan 🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/o0Mr9W7OL3

— AC Milan (@acmilan) June 18, 2020