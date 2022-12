Theo Hernandez è sceso in campo nella vittoria della Francia contro il Marocco nella semifinale dei mondiali. Ecco le sue pagelle

Theo Hernandez ha giocato con la Francia nella semifinale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco. La gara è terminata 2-0 per i transalpini, con il terzino del Milan che ha siglato la prima rete del match. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport – 6,5: «Scassinatore perfetto, trova in un attimo la combinazione per aprire la cassaforte del Marocco. Dietro, qualche leggerezza a cui comunque riesce a porre rimedio.»

Quotidiano Sportivo – 6,5: «Fa centro alla prima occasione. La sua spaccata dà alla Francia la possibilità di giocare la partita che predilige. Incassa un paio di colpi e si rialza.»

Tuttosport – 7: «Segna l’1-0 con gesto tecnico volante tutt’altro che semplice. Fa il suo anche in fase di non possesso palla, quando è preso di mira in continuazione.»