Francia, Deschamps ai titoli di coda: c’è Zidane per il futuro

Dopo il tracollo contro la Svizzera, il destino di Didier Deschamps sulla panchina della Francia sembra segnato: via per far posto a Zidane

Il risultato che nessuno si sarebbe mai aspettato. La Francia campione del Mondo, grande favorita anche per l’Europeo, eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera. Un risultato che pesa tantissimo sulle spalle di Didier Deschamps che potrebbe così chiudere la sua esperienza sulla panchina dei transalpini.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sul c.t. ora si fa ancor più pressante l’ombra di Zinedine Zidane che ha lasciato il Real Madrid proprio per prendere in mano la Francia e ricostruire una Nazionale che nonostante la giovane età di tanti elementi ha comunque bisogno di uno svecchiamento.