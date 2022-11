Theo Hernandez è stato protagonista nella vittoria della Francia contro la Danimarca nella seconda gara dei mondiali. Ecco le sue pagelle

Theo Hernandez è sceso in campo con la Francia nel secondo match dei Mondiali in Qatar contro la Danimarca. La gara è terminata 2-1 per i transalpini, con il terzino del Milan che ha siglato un assist. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport, 6,5: «Giudizioso, bravo ragazzo, attento…anche troppo. Quando si permette di usare le marce alte, mette in porta Mbappè. Giocatore di prima classe.»

Corriere dello Sport, 7

Il Messaggero, 6,5