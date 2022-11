Olivier Giroud, attaccante del Milan, potrebbe partire titolare nell’esordio Mondiale della Francia: Benzema resta in dubbio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud si candida per una maglia da titolare nella gara d’esordio della Francia contro l’Australia nel Mondiale in Qatar.

Karim Benzema infatti si è allenato a parte in questi giorni e sembra destinato alla panchina.