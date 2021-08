Formazioni ufficiali Real Madrid Milan: le scelte di Stefano Pioli

Stefano Pioli ha diramato la formazione ufficiale che sfiderà il Real Madrid in amichevole tra meno di un’ora con calcio d’inizio alle 18:30. Alcune novità di formazione rispetto alla sfida contro il Valencia: dentro Giroud e Calabria, Theo e Salemakers torna Kjaer anche se va in panchina, Krunic farà coppia con Tonali a centrocampo .

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Leao, Brahim Diaz, Salemakers; Giroud.

Giroud starts for the first time 💪@_OlivierGiroud_ alla prima da titolare 💪#RealMadridMilan #SempreMilan@socios pic.twitter.com/xjHLG7NLwA

— AC Milan (@acmilan) August 8, 2021