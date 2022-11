Sono in corso i Mondiali, tra poco in campo il Qatar contro il Senegal per la seconda giornata. Out Ballo Tourè

Il terzino del Milan dopo aver saltato il match contro l’Olanda salterà anche questo a causa di infortunio.