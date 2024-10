Formazioni ufficiali Napoli Femminile Milan Women: le scelte di Mango e Bakker per la sfida di oggi alle 14.30

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli Femminile–Milan Women. Le scelte di Mango e Bakker:

NAPOLI FEMMINILE (4-2-3-1): D. Bačić, M. Lundorf Skovsen, P. Di Marino, T. Pettenuzzo, A. Pellinghelli, N. Muth, M. Bellucci, M. Giordano, V. Di Giammarino, D. Novellino, M. Martinovic

A disposizione: B. Beretta, M. Jelčić, G. Langella, A. Giai, C. Fracaros, V. Nambi, C. Sandvej, M. Sciabica, M. Gianfico, G. Sliskovic, G. Moretti, O. Adugbe

All: Mango Salvatore.

MILAN WOMEN (4-3-3): L. Giuliani, E. Koivisto, N. Sorelli, J. Piga, A. Soffia, V. Cernoia, S. Avila, M. Renzotti, E. Ijeh, N. Nadim, C. Dompig

A disposizione: N. Fedele, L. Tornaghi, K. Appiah, A. Swaby, M. Mascarello, M. Mesjasz, S. Stokić, N. Karczewska, G. Arrigoni, G. Marinelli, E. Laurent

All: Bakker Suzanne