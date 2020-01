Formazioni ufficiali Milan-Udinese: confermata la coppia Ibra-Leao, Jack al posto di Calha

Formazioni ufficiali Milan-Udinese: Pioli conferma il 4-4-2, Donnarumma torna tra i pali e davanti spazio alla coppia Ibra-Leao

Formazioni ufficiali Milan-Udinese: Pioli decide di confermare il 4-4-2, dopo i positivi risultati ottenuti contro Cagliari e SPAL. Tra i pali ritorna Donnarumma, che ha pienamente recuperato dall’infortunio. In difesa Kjaer nuovamente titolare al fianco di Romagnoli, con Conti ancora titolare sulla fascia destra. Bonaventura sostituirà l’acciaccato Calhanoglu, mentre davanti spazio ancora alla coppia Ibrahimovic-Leao. Queste le scelte dei due mister:

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Leao. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Krunic, Paquetà, Suso, Piatek, Rebic. All.: Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagna, Okaka. A disposizione: Nicolas, Perisan, De Maio, Opoku, Ter Avest, Walace, Jajalo, Barak, Nestorovski, Teodorczyk. All.: Gotti

Milan-Udinese, i precedenti con Pairetto

Milan-Udinese, i precedenti con Pairetto

Ecco la designazione arbitrale per il match di domenica ore 12:30 tra Milan-Udinese di Serie A. Pairetto sarà il direttore di gara affiancato dagli assistenti De Meo e Santoro. Al Var e Avar Calvarese e di Iorio, invece Prontera sarà il quarto uomo. Sono solo tre i precedenti del fischietto nato a Torino: due vittorie e un pareggio il bilancio totale per i rossoneri, che quindi con Pairetto non hanno ancora mai perso. Molto più fitti invece i trascorsi con l’Udinese, che conta ben 9 precedenti con il direttore di gara. Le statistiche in questo caso non sono particolarmente positive (5 sconfitte, 3 vittorie e 1 pareggio).