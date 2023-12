Formazioni ufficiali Milan Genoa Primavera: le scelte di Abate

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Milan e Genoa Primavera: i dettagli

Il Milan Primavera di Ignazio Abate ospita oggi il Genoa per un match valevole per la tredicesima giornata di campionato: queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Fischio d’inizio previsto per le ore 13:00.

MILAN PRIMAVERA (4-2-3-1): Raveyre; Magni, Paloschi, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Malaspina; Cuenca, Sia, Scotti; Camarda.

A disp: Bartoccioni; Bakoune, De Bonis, Nissen, Parmiggiani; Perina, Sala; Bonomi, Liberali, Martinazzi, Skoczylas. Allenatore: Abate