Formazioni ufficiali Italia Svezia femminile: le scelte di Soncin per il match di Nations League a Castel di Sangro

Italia e Svezia scenderanno in campo alle ore 17:45 per la sfida valida per la fase a gironi di Nations League femminile 2023/2024. Ecco le formazioni ufficiali del match e le scelte sulle calciatrici rossonere:

ITALIA: Giuliani; Bergamaschi, Linari, Lenzini, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Cantore, Piemonte, Giacinti

SVEZIA: Falk; Bjorn, Sembrant, Eriksson, Andersson; Angeldal, Asllani, Rubensson; Kaneryd, Blackstenius, Hurtig