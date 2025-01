Formazioni ufficiali Carpi Milan Futuro: le scelte dei due allenatori. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Di seguito le formazioni ufficiali di Carpi–Milan Futuro, gara valida per la 21^ giornata di Serie C e in programma alle 17:30. Rossoneri a caccia dei tre punti.

CARPI: Sorzi, Cecotti, Zagnoni, Pinelli, Calanca, Figoli, Contiliano, Puletto, Cortesi, Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Verza, Mazzali, Visani, Mandelli, Amayah, Casarini, Campagna, Nardi, Stanzani. All. Cristian Serpini.

MILAN FUTURO (4-3-2-1): Nava; Magni, Coubis, Minotti, Bozzolan; Stalmach, Sandri, Sala; Sia, Libertali; Magrassi. A disp. Pittarella, Dutu, D’Alessio, Malaspina, Gala, Fall, Omoregbe, Longo, Ibrahimovic. All. Daniele Bonera.