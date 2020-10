Football London: Milan, occasione Mustafi a parametro zero

Football London: il Milan potrebbe puntare sull’ex Sampdoria Mustafi. Il giocatore abbandonerà l’Arsenal a fine stagione

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. I soli Romagnoli e Kjaer non basterebbero, visto che Duarte e Gabbia non convincerebbero a pieno la società di Via Aldo Rossi.

Per la prossima stagione, come riporta Football.london i rossoneri potrebbero prelevare a parametro zero Mustafi. L’ex Sampdoria ha scelto di non rinnovare con l’Arsenal e dunque il giocatore sarebbe libero a fine stagione di lasciare il club londinese. Sempre secondo il portale inglese, occorre tenere un occhio fisso anche su possibili sviluppi di questo mercato invernale.