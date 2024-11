Fonseca sostiene Valencia:«Qui il primo pensiero non può essere il calcio, ma è più importante la vita delle persone»

Le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa hanno toccato anche l’argomento Valencia, colpita da un alluvione devastante

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Real Milan, ecco le parole di Paulo Fonseca che sostengono Valencia e le famiglie colpite dall’alluvione.

PENSIERO ALLE VITTIME DI VALENCIA – «Dobbiamo avere un pensiero su quello che è successo qui in Spagna. Qui il calcio non è la cosa più importante, è più importante la vita delle persone. Il mio pensiero va alle tante persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. Come ha detto Carlo, qui il calcio non ha il significato che è realmente importante. E più importante la vita delle persone».