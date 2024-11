Fonseca sulla situazione offensiva: «Servono due facce in Italia: vi spiego...»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro l’Empoli a San Siro. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

DIVERSI MODI DI ATTACCARE – «Possiamo dire che qui in Italia le squadre devono avere due facce offensive. Se affrontiamo Juve e Slovan dobbiamo avere una faccia, adesso ne dobbiamo avere un’altra per affrontare Empoli e Atalanta. Sono due forme diverse da attaccare, ma non posso dire cosa serve per domani. Ma per me è tutto molto chiaro, domani la gara sarà molto difficile. L’Empoli è una squadra molto aggressiva, prende difficilmente gol, sono la quarta difesa. Dobbiamo giocare con questa faccia in questa partita».

LA CONFERENZA STAMPA INTREGRALE DI PAULO FONSECA