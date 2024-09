Fonseca SENTENZIA su Morata: «Non sta BENE! Possiamo gestire la SITUAZIONE, ma...»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico alla vigilia di Bayer Leverkusen Milan. Le ultimissime sui rossoneri

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen.

MORATA – «Morata ha fatto uno sforzo per giocare l’ultima partita. Non sta totalmente bene e penso che possiamo gestire la sua situazione. È in dubbio, vediamo come sarà domani, ma non voglio prendere rischi».

