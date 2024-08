Fonseca RIVOLUZIONA il Milan contro la Lazio, Di Stefano SICURO: «Vuole dare un segnale alla squadra ma corre un RISCHIO! Non sono solo scelte tecnico-tattiche»

Fonseca pronto ad escludere 3 senatori dai titolari di Lazio Milan: il giornalista Peppe Di Stefano commenta e spiega così tali scelte

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Peppe Di Stefano commenta così la rivoluzione che ha in mente di attuare Paulo Fonseca per la formazione di Lazio Milan, con la contemporanea esclusione dai titolari di 3 senatori rossoneri come Calabria, Leao e Theo Hernandez.

PAROLE – «Scelte forti, non sono solo scelte di carattere tecnico-tattico ma è un segnale che vuol dare alla squadra. È chiaramente un rischio. Fuori Calabria e dentro Emerson Royal, fuori Theo Hernandez e dentro Terracciano. Tomori e Pavlovic al centro della difesa. A centrocampo Fofana, che fino al 19 agosto si è sempre allenato da solo e non ha sicuramente i 90 minuti sulle gambe, ma Fonseca gli ha chiesto di stringere i denti. Con lui Reijnders e una trequarti inedita: Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra e Loftus Cheek a destra. Davanti Okafor con Abraham in panchina. Sarebbe una formazione molto forte, rivoluzionaria e da ogni punto di vista inedita. Mettere fuori contemporaneamente i 3 senatori dello scudetto mi fa pensare che qualcosa non sia andata bene a Parma e probabilmente anche nel corso della settimana».