Fonseca plasma il nuovo Milan. Scelti i QUATTRO PILASTRI del suo progetto: ripartirà da loro

Fonseca plasma il nuovo Milan. Scelti i QUATTRO PILASTRI del suo progetto: il portoghese ripartirà da loro

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha indicato quattro pedine a partire dalle quali il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca ha intenzione di iniziare a costruire il nuovo corso rossonero.

Tre di loro sono già presenti nell’attuale rosa del Milan e ne faranno parte anche in futuro: Maignan in porta, Theo Hernandez in difesa e Reijnders a centrocampo. In attacco invece sarà Zirkzee il giocatore chiave su cui dovrà ruotare il reparto e non solo.