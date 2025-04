Fonseca Milan, Vieri critica i rossoneri! Sull’ex tecnico del Diavolo l’ha detto veramente

Fonseca Milan, Christian Vieri, ex attaccante rossonero, ha criticato il Diavolo per la scelta di esonerare il tecnico portoghese

Intervistato da Sport Mediaset, l’ex rossonero Christian Vieri, ex attaccante rossonero, ha parlato così della decisione del Milan di esonerare Paulo Fonseca:

PAROLE – «Io non cambierei mai l’allenatore in corso, non credo in questa cosa. Per fare delle squadre ci vuole tempo e in Italia non hai mai tempo per fare niente, specialmente nelle grandi squadre. I giocatori si devono ambientare, l’allenatore deve capire come farli giocare, il processo è lento. Bisogna dare del tempo a un allenatore, sennò ne cambi uno dietro l’altro e viene fuori un disastro. Giustamente però i presidenti mettono i soldi e decidono loro».