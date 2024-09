Fonseca Milan, i rossoneri possono ancora PUNTARE ALLO SCUDETTO? Serafini: «Si può fare se…». Le sue parole

Le parole di Luca Serafini, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, sulle possibili ambizioni del Milan per la vittoria finale del campionato di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

MILAN SCUDETTO – «Qualche anno fa partì facendo pochissimi punti nelle prime partite in un’altra squadra e poi… Però come ripeto io nel calcio ne ho viste davvero tante. Ancora è presto, può diventare tardi se non fai risultati con Venezia e Inter. Il Milan deve fare risultato con Venezia e Inter».