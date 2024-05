Fonseca Milan, i tifosi INSORGONO! La decisione in vista della Salernitana, Lopetegui bis all’orizzonte?

Fonseca-Milan, i tifosi insorgono: prevista contestazione nel primo tempo della gara contro la Salernitana. L’indiscrezione

Non si prevede un clima sereno per la gara di domani tra Milan e Salernitana. Sport Mediaset infatti spiega che i tifosi prenderanno posizione contro il possibile arrivo di Paulo Fonseca:

PAROLE – «I tifosi non sono felici di Fonseca: prevista contestazione nel giorno dell’omaggio a Pioli. Dopo la sollevazione popolare che ha portato alla chiusura della trattativa con Lopetegui, gli ultras protesteranno ancora per la scelta di Fonseca: previsti 45’ di silenzio prima del doveroso riconoscimento per l’ormai ex tecnico, Giroud e Kjaer».