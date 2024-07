Fonseca Milan, il nuovo allenatore ha le idee chiare: «Se sei in questo club devi avere l’AMBIZIONE di vincere». Le dichiarazioni del tecnico

Il nuovo allenatore del Milan Paulo Fonseca si è presentato a MilanTv dimostrando di avere subito le idee chiare sull’importanza del suo ruolo.

RESPONSABILITÀ – «Si, essere l’allenatore del Milan è una grande responsabilità, ma anche un grande orgoglio. Dobbiamo sapere che quando arriviamo in un club come il Milan abbiamo la responsabilità di difenderlo e l’ambizione di vincere, quando siamo al Milan dobbiamo lavorare per vincere, questo bisogna saperlo».

L’INTERVISTA COPMPLETA DI FONSECA