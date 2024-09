Fonseca Milan, l’INDISCREZIONE: se avesse PERSO il derby contro l’Inter non c’era un allenatore PRONTO a sostituirlo. I dettagli

Il Milan, in caso di sconfitta nel derby contro l’Inter, non aveva un allenatore pronto a sostituire Fonseca in panchina. A raccontare l’indiscrezione è stato Luca Marchetti a Sky Sport.

Cosa sarebbe successo se il Milan avesse vinto 1-2? Per il giornalista sarebbe iniziata una discussione interna sul futuro di Fonseca, vista la mancanza di un’unità di intenti sul nome che avrebbe dovuto prendere il posto del portoghese.