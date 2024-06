Fonseca Milan, INDIZIO che dissipa i dubbi: comunicazione UFFICIALE in arrivo, c’è la data

Fonseca-Milan, spunta l’indizio sull’ufficialità del tecnico portoghese come nuovo allenatore rossonero: tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è spuntato un importante indizio sull’inizio dell’avventura di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan a partire dalla prossima stagione.

Non sarà quella in corso la settimana dell’annuncio ufficiale: tutto rimandato alla prossima settimana quando Fonseca verrà anche presentato nella canonica conferenza stampa a Milanello. L’era del portoghese ex Roma sta per cominciare: il Milan è pronto a voltare finalmente pagina.