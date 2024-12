Fonseca Milan, l’allenatore torna in bilico: l’obiettivo è restare aggrappati alla Champions

Fonseca Milan, l’allenatore portoghese torna in bilico: l’obiettivo della società è restare aggrappati al quarto posto Champions

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca e il Milan tornano ad essere non così tanto vicini. L’allenatore portoghese è in bilico, anche se la società non vorrebbe dover prendere la scelta dell’esonero.

L’obiettivo del club, comunque, resta chiaro: la qualificazione in Champions League. Al momento il quarto posto è lontano e, dunque, bisogna trovare continuità e raccogliere punti per non rimanere indietro rispetto alle altre big.