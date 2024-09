Fonseca Milan, FUTURO non più in DISCUSSIONE: ora Ibrahimovic, Furlani e Moncada gli CHIEDONO questo. I dettagli

Il futuro di Fonseca non è più in discussione e i nomi dei possibili sostituti dell’allenatore del Milan, da Sarri a Tuchel passando per Allegri, sono meno gettonati. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport spiegando però che la situazione dell’allenatore potrebbe cambiare se i prossimi risultati dovessero essere nuovamente negativi.

L’idea di cambiare allenatore non piaceva Ibrahimovic, Furlani e Moncada, ma la sconfitta con l’Inter avrebbe portato a questa decisione. Ora Fonseca, al di là del risultato, ha più credito perché nel derby la squadra ha dato segnali importanti. E la società spera che il Milan trovi continuità per lottare per lo scudetto e la seconda stella.