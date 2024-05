Fonseca Milan, in Francia non credono più alla pista Marsiglia: si VIRA su un altro profilo sondato dai rossoneri! Ecco quale. Le ultime

Non c’è soltanto il Milan sulle tracce di Paulo Fonseca. L’allenatore del Lille, dal quale aveva ricevuto anche la proposta per il rinnovo di contratto, era seguito da tempo dal Marsiglia che lo aveva individuato come l’allenatore ideale col quale ripartire dopo una stagione sottotono.

Come confermano anche dalla Francia, su Le Parisien, il Marsiglia stesso si è rassegnato all’idea di poter ingaggiare l’ex Roma, sempre più vicino ad un accordo con i rossoneri. Per questo motivo il club francese pare abbia virato con decisione su un altro tecnico sondato dai rossoneri, anch’esso portoghese: Sergio Conceicao. Il tecnico del Porto adesso è diventato la prima scelta dell’OM.