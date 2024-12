Milan Genoa, Fonseca lo lancia dal primo minuto: giocherà lui sulla trequarti!

Milan Genoa, ufficiale: Paulo Fonseca lancia il giovane Liberali dal primo minuto a San Siro: giocherà lui sulla trequarti!

Diramate le formazioni ufficiali di Milan Genoa. Paulo Fonseca conferma quanto trapelato negli ultimi giorni: Liberali giocherà dal primo minuto questa sera a San Siro.

Il giovane centrocampista si posizionerà sulla trequarti dietro all’unica punta Tammy Abraham. Ai suoi lati Leao e Chukwueze. Fuori per infortunio Loftus-Cheek, Pulisic e Musah; rientro in extremis di Alvaro Morata che siederà inizialmente in panchina.