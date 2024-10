Fonseca Milan, la formazione TITOLARE non cambia più: in Europa è da RECORD. Il retroscena sulle scelte dell’allenatore

Fonseca nelle ultime partite ha confermato quasi sempre la stessa formazione titolare del Milan: Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo, Fofana, Reijnders, Pulisic, Morata, Leao, Abraham.

In base a quanto evidenziato da Gazzetta.it, dopo la sosta di settembre, l’allenatore ha apportato solo tre scelte diverse in questo periodo facendo giocare Calabria, Pavlovic e Loftus-Cheek. E così tra le big in Europa che giocano in Champions League il Milan ha il record di giocatori usati nell’ultimo mese: appena 14 contro i 16 di Atalanta e Bayern, i 17 di Bayer Leverkusen e Juve, i 18 del Psg, i 19 di Bologna e Real Madrid, i 20 di Barcellona e Inter, i 21 di Arsenal e Liverpool, i 22 di Manchester City e Napoli.