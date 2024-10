Fonseca Milan, ribadita la fiducia da parte del club: ora gli è stata chiesta questa cosa

Fonseca Milan, il tecnico portoghese ha la piena fiducia di tutta la società: ora, però, gli è stata chiesta questa cosa

Paulo Fonseca, nonostante l’inizio di stagione non entusiasmante, gode della fiducia da parte di tutta la dirigenza del Milan. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il portoghese è ancora visto come l’uomo giusto per portare avanti questo progetto.

Ora, però, ha una missione ben precisa: portare a casa punti. I rossoneri, infatti, fin da subito devono cambiare marcia per tornare in alto sia in Serie A che in Champions League.