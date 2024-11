Fonseca Milan: «Nove punti dalla prima? Sono ancora positivo!». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, domani, affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Di seguito le dichiarazioni di Fonseca in conferenza stampa sulla lotta scudetto.

LE PAROLE DI FONSECA – ««Possiamo dire che qui in Italia le squadre devono avere due facce offensive. Se affrontiamo Juve e Slovan dobbiamo avere una faccia, adesso ne dobbiamo avere un’altra per affrontare Empoli e Atalanta. Mi sarebbe piaciuto avere più punti ma continuo ad essere molto positivo per il campionato».