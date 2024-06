Fonseca Milan, piovono CONFERME: quando arriva la firma dell’allenatore con i rossoneri. TUTTI i dettagli

Fonseca Milan, arrivano CONFERME: ecco quando firma il tecnico con il nuovo club rossonero. Tutti i dettagli

Paulo Fonseca è pronto a diventare il nuovo allenatore del Milan. Non ci sono dubbi sul fatto che il tecnico presto metterà nero su bianco l’accordo con il club rossonero.

Sì, ma quando? Come confermato da Daniele Longo, sarà giovedì il giorno da segnarsi sul calendario per la firma dell’ex Lille e Roma sul contratto. Da luglio poi, quando inizierà la preparazione, sbarcherà a Milanello per dirigere gli allenamenti e conoscere la squadra.