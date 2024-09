Fonseca Milan, arriva la SENTENZA: «Avventura SEGNATA, ha perso CREDIBILITA’ agli occhi dello SPOGLIATOIO». Le parole di Colombo

La giornalista Monica Colombo a calciomercato.it ha delineato la situazione di Fonseca al Milan.

LE PAROLE – «Credo che l’avventura di Fonseca al Milan sia segnata. Anche qualora i dirigenti non avessero in animo di procedere ad un avvicinamento così repentino nel corso della stagione, la prova con il Liverpool e la delegittimazione che c’è stata nelle ore immediate, fa si che Fonseca abbia perso di credibilità agli occhi dello spogliatoio. Se il giorno dopo la sconfitta, sui giornali, è un florilegio di nomi riguardanti il suo successore, io mi chiedo come lo spogliatoio che già lo ha seguito così così così, possa allinearsi al suo allenatore. Ora il derby è una prova del fuoco per tutti: se giochi alla morte, lo fai sia per il tuo orgoglio che per salvare la panchina del tuo tecnico. Se giochi molle come contro il Liverpool, significa che lo hai mollato e se lo hai mollato alla dirigenza non resta che cercare un sostituto».