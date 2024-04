Fonseca Milan: l’ex Roma idea per il dopo Pioli, la mossa del club rossonero

Prende quota la pista estera in casa Milan per il post-Pioli. Confermati i contatti con Lopetegui, idea Fonseca

Tra i tanti profili valutati dalla dirigenza del Milan in queste settimane per il dopo Pioli c’è anche la pista estera: confermati i contatti con Lopetegui, idea Fonseca.

Come riportato da Calciomercato.com il tecnico portoghese è in scadenza a luglio con il Lille e ha tantissime richieste specie in Ligue 1. Il Milan considera l’ex Roma come una opzione interessante per quanto fatto vedere al Lille in termini di gioco e risultati. Secondo quanto risulta, sono già andati in scena dei contatti informali sia con l’agente Marco Abreu con un’agenzia che potrebbe fungere da intermediaria dell’eventuale operazione.