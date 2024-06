Fonseca Milan, ecco come giocherà l’ex Lille col Diavolo: dal modulo allo stile di gioco RIVELAZIONE

Il giornalista de La Voix du Nord Olivier Fosseux ha parlato in ESCLUSIVA a Milannews24. Come potrebbe giocare Fonseca al Milan

Le parole del giornalista de La Voix du Nord Olivier Fosseux in esclusiva a Milannews24. Come potrebbe giocare Fonseca al Milan, dal modulo allo stile:

PAROLE – «Tatticamente è un fan del 4-2-3-1, perché trova che sia il sistema più equilibrato. Quest’anno si è evoluto tentando un 4-3-3 per riportare un po’ più di solidità nei momenti difficili. Un gran lavoratore, gli piace che la sua squadra abbia il possesso della palla e la muova in modo pulito verso il campo avversario. Con lui il Lille ha sempre creato occasioni da gol. Garantisce inoltre un’uscita palla al piede molto rapida dalle fasce e gli piace anche mettere un mancino a destra per la posizione di ala e viceversa».

