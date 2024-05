Fonseca Milan: ACCORDO vicino, è pronto a diventare il nuovo allenatore! Tutti i DETTAGLI

Potremmo essere arrivati alla svolta decisiva per la panchina del Milan per il dopo Pioli. Accordo vicino per Fonseca

Fine del tormentone. La ricerca del nuovo allenatore da parte del Milan per sostituire Stefano Pioli, destinato all’addio dopo il match contro la Salernitana sembra giunta ad una conclusione.

Come riportato da Nicolò Schira Paulo Fonseca si avvicina ai rossoneri. Colloqui positivi nelle ultime ore per finalizzare la trattativa. Accordo di principio per un contratto fino al 2026 (3,5 milioni all’anno)