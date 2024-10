Fonseca: «La Champions è speciale, dobbiamo fare una partita concentrata e vincere per andare avanti. Camarda? Spero questo»

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Spor prima di Milan Brugge. Le parole sulla partita che si aspetta, la formazione e Camarda

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport prima dell’inizio di Milan Brugge. Ecco le sue dichiarazioni.

MILAN BRUGGE – «Sono partite speciali, la Champions è sempre speciale. Giocare in casa è sempre speciale. E’ importante oggi fare una buona partita e vincere per continuare a fare più partite così in stagione. Noi vogliamo continuare ad andare avanti in Champions, ma per farlo dobbiamo vincere oggi».

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Mi aspetto per prima cosa che la squadra lavori insieme, lotti insieme, difenda insieme. E dopo che esplori offensivamente la capacità della squadra e individuale dei giocatori. Queste partite sono sempre difficili, l’altra squadra ha tanta qualità. Dobbiamo fare una partita concentrata a tutti i livelli».

MODULO E POSIZIONE DI LOFTUS-CHEEK – «Si è lo stesso. Abbiamo oggi Pulisic aperto sulla destra e Loftus a fare la posizione interna di Pulisic vicino a Reijnders che in prima fase sarà piu vicino a Fofana, mentre in seconda e terza a Loftus e Morata».

CAMARDA – «E’ un giovane su cui crediamo tanto, ma è veramente giovane. Vediamo se abbiamo la possibilità di farlo giocare. E’ anche importante per lui e tutti i giovani che credono nel lavoro del settore giovanile del Milan».