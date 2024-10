Fonseca a DAZN: «Non possiamo prendere questi gol col Napoli, il responsabile sono io. Scudetto? Dopo 9 giornate non si perdono i campionati...»

Fonseca a DAZN dopo la sconcitta del Milan: «Non possiamo prendere questi gol col Napoli, il responsabile sono io. Lo scudetto…»

Fonseca ha parlato a DAZN dopo Milan Napoli.

L’ANALISI – «Io sono sempre responsabile per quello che succede dentro al campo. Abbiamo fatto errori nei gol. Non è facile cominciare la partita con un gol del Napoli dopo 5 minuti. Ma se vogliamo guardare quello che è stato il risultato, loro hanno fatto 2 gol e noi non abbiamo fatto le occasioni avute. La squadra ha avuto una buona reazione a quello che è stato l’inizio della partita. Abbiamo giocato un calcio molto positivo con qualità. Non è facile con un Napoli che si abbassa e difende sulla box. Loro hanno fatto, noi non abbiamo fatto. E’ quello che resta dopo la partita».

L’OBIETTIVO SCUDETTO RESTA – «Io non posso dire il contrario dopo aver visto come abbiamo giocato e come la squadra ha creato, ha risposto al momento difficile, ha dimostrato di esesre unita e lottato tanto anceh se non avevamo giocatori imporatnti. Siamo alla nona partita, non mi ricordo squadre che vincono o perdono il campionato dopo nove partite. Nella mia testa c’è continuare di far crescere la squadra. E avere risultati per poter entrare in questa lotta».

COSA E’ MANCATO AL MILAN E PERCHE’ – «La mia preoccupazione principale è che abbiamo preso gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Dopo non è facile quando hai tanti giocatori di fronte l’area cercare spazi e opportunità. Non è solo contro il Milan, ma con tutte. Noi abbiamo creato. E’ mancato fare opportunità e occasioni che abbiamo avuto. Le ultime decisioni è una cosa che dobbiamo migliorare perché la squadra ha avuto sempreil gioco nella metà campo offensivo, abbiamo recuperato tante palle, non abbiamo lasciato il Napoli uscire. Abbiamo avuto 4-5 situazioni e non è facile contro una squadra che sta facendo come il Napoli».