Fonseca: «Vedo i problemi, ci guardiamo in faccia e li risolviamo. Fiorentina? Per me è stato molto importante…»

Fonseca in conferenza stampa ha raccontato come ha vissuto i suoi giorni al Milan dopo la sconfitta con la Fiorentina.

POST FIRENZE – «Primo giorno è andato bene perchè non ho guardato nessuno. Non abbiamo avuto tanti giocatori per gli allenamenti, abbiamo approfittato per lavorare con Milan Futuro. Ieri è arrivata tutta la squadra, abbiamo parlato della partita contro la Fiorentina e preparato quella di domani con l’Udinese. Questo è il tempo che abbiamo. Per me è stato molto importante parlare ieri di quello che è successo a Firenze. Io vedo i problemi che abbiamo, non chiudo gli occhi. Guardiamoci in faccia e li risolviamo. Ho fatto questo».

