Fonseca, l’ex Milan riparte subito dopo l’esonero? Portoghese ad un passo dall’accordo con quella squadra

Come riportato da Fabrizio Romano, Paulo Fonseca, ex tecnico del Milan, può ripartire subito dopo l’esonero del club rossonero dello scorso 29 dicembre.

🚨🔴🔵 Olympique Lyon have sacked the manager Pierre Sage with immediate effect.

John Textor, working on new manager as Paulo Fonseca is among options as @hugoguillemet reports. pic.twitter.com/bQ04Zd8HsO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025