Dall’Inghilterra assicurano: Il fondo Elliott, ex proprietario del Milan, ha superato la seconda fase di vendita del Manchester United

Come riportato da Sky Sports UK, il fondo Elliott, ex proprietario del Milan prima della vendita a Cardinale, avrebbe superato la seconda fase di vendita per l’acquisizione del Manchester United.

Il fondo di Paul Singer aveva manifestato l’interesse nelle scorse settimane.