Folorunsho Milan, CLAMOROSA idea per il centrocampo: ma ci sono altre due squadre di Serie A ULTIME

Folorunsho Milan, CLAMOROSA idea per il centrocampo: ma ci sono altre due squadre di Serie A. Le ULTIME sul centrocampista

Come riporta l‘Eco di Bergamo, nelle ultime ore, si parla di una possibile trattativa tra Atalanta e Napoli, non solo per Musso ma anche per Michael Folorunsho. Prima dell’infortunio di Gianluca Scamacca, la Dea aveva trovato un accordo per l’acquisto di Folorunsho a titolo definitivo per 15 milioni di euro.

Tuttavia, l’infortunio dell’attaccante ha costretto i nerazzurri a ritirarsi temporaneamente dall’accordo per investire su Mateo Retegui del Genoa. Folorunsho è stato accostato negli ultimi giorni anche al calciomercato Milan.