Florenzi: «Theo è più veloce di tutti, anche di Leao…». Le parole del terzino rossonero

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del clima spogliatoio del Milan. Ecco le parole del terzino rossonero:

«”Per il calcio-tennis mi tengo Sandro. Competitivo come me. Biliardo? Beh, lì non ho rivali. Troppo facile, il secondo arriva terzo. Il più forte, dopo di me, forse era Daniel Maldini. Poi Tonali e Gabbia, anche se mi dicono che Messias è bravo…Più silenzioso? Messias. Più veloce? Theo è anche più veloce di Rafa ma con i capelli rosa è il più brutto. Chi tira peggio le punizioni? Tra quelli che le calciano Saelemaekers ma anche io non sono un fenomeno. Più caotico? Qui è come a biliardo. Non mi battono…»