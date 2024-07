Florenzi e il ruolo INEDITO in Manchester City Milan: Fonseca l'ha inserito in questa zona del campo - Milan News 24

Florenzi e il ruolo INEDITO in Manchester City Milan: Fonseca l’ha inserito in questa zona del campo. I dettagli e il motivo della scelta

Ha stupito la scelta di Fonseca di inserire per Manchester City Milan nella mediana. Un ruolo inedito per l’ex Roma che conosce molto bene il tecnico portoghese e su cui ci sono state molte voci di un possibile addio in questa sessione di mercato.

Il terzino è stato addirittura preferito alla coppia di centrocampo con Adli e Pobega, due giocatori che potrebbero lasciare i rossoneri.