Florenzi via dal Milan? Il possibile scenario in estate e l’idea del club

Tra i possibili addii al calciomercato Milan c’è quello di Florenzi. Lo scenario in vista dell’estate e l’idea del club

Alessandro Florenzi potrebbe salutare il calciomercato Milan in estate. Come riportato da Calciomercato.com l’ex Roma, arrivato in rossonero nell’agosto 2021, ha collezionato 2 gol in 59 presenze, l’idea del club è quella di trovargli una nuova sistemazione.

Il motivo è legato anche al voler risparmiare sull’ingaggio, circa 3 milioni di euro netti a stagione.