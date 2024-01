MN24 – Florenzi Milan: quali partite salta il difensore per infortunio. Svelati i tempi di recupero del rossonero

Escluse lesioni ma un sovraccarico in regione adduttoria sinistra: questo l’esito della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Alessandro Florenzi dopo l’infortunio rimediato in Empoli Milan.

Come appreso da Milannews24, il terzino salterà la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta, in programma mercoledì a San Siro, e rimane in dubbio per il big match con la Roma. Va gestito bene per evitare rischi.