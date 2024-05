Florenzi mediano funziona, i giornali: «Niente male, ha stupito per questi tre aspetti»

Florenzi mediano funziona, la Gazzetta dello Sport sicura: «Niente male, ha stupito per questi tre aspetti»

Tra i protagonisti del Milan in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2023-24 c’è, un po’ a sorpresa per certi versi, Alessandro Florenzi, che ieri ha agito nell’insolita posizione di mediano.

Niente male questo mediano – commenta oggi la Gazzetta dello Sport – Imbuca, lancia, va al tiro, usa il compasso per il gol di Giroud. Voto 7 in pagella per il rossonero, tra i migliori dei suoi.