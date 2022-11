Florenzi, maglia all’asta per beneficenza: i dettagli

Le maglie di Bonucci, Florenzi e Kulusevski all’asta per aiutare Camilla, bambina affetta da una sindrome rara: tutti i dettagli

Le maglie di Leonardo Bonucci, Alessandro Florenzi e Dejan Kulusevski andranno all’asta per beneficenza. Il ricavato della vendita andrà alla famiglia di Camilla, una bambina brianzola affetta da una rara patologia neurologica.

La bambina è affetta dalla “sindrome di Rett”, un disturbo dello sviluppo neurologico e motorio che la costringe a vivere sulla carrozzina e a comunicare solo attraverso l’espressione del viso. «Camilla sta diventando grande e la sua carrozzina non entra più in auto – racconta la mamma Simona Spinzi – Abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto per disabili. Ma non possiamo permettercelo».

