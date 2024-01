Florenzi a Milan Tv: «Il gruppo fa vincere trofei! Adli mi ha sorpreso, ecco perchè»

Alessandro Florenzi ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero dicendo la sua sul momento del Milan e non solo

Le parole di Alessandro Florenzi ai canali ufficiali del club rossonero su momento del Milan e non solo:

GRUPPO «Il gruppo è quello che ti porta a vincere trofei, lo si vede soprattutto nei momenti di difficoltà. Abbiamo approcciato bene quando sono successe cose che potevano destabilizzare, adesso siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare così»

MERCATO «Abbiamo preso giocatori forti, pronti ad indossare la maglietta del Milan, si sono subito calati nella realtà rossonera per dare una mano al gruppo. Un fattore importante»

MAIGNAN «Si è sentito supportato da una famiglia, che è ciò che siamo, di fronte a dei gesti che anche ormai dire basta è sbagliato, non c’è più nulla da dire, ormai c’è da fare fatti concreti. Costruire dovrebbe essere la parola di tutte le istituzioni per aiutare tutti a non vivere più quei momenti. Noi come squadra abbiamo fatto un gesto importante e mi sento di fare i complimenti a Maresca che ha affrontato nel migliore dei modi questa situazione»

ESULTANZA CON MAIGNAN «Alcuni gesti quando li fai non te ne rendi nemmeno conto, li senti dentro e li fai, è più bello quello che fa Adli rispetto a quello che faccio io, perchè io dopo che calcio l’angolo, torno sempre verso la porta, è una cosa mia. Quando abbiamo fatto gol avevo davanti Mike e mi sono detto “No vado da Mike”, invece Adli sembra quasi averci pensato apposta ha cambiato direzione per andare ad abbracciare Mike»

VITTORIA «Siamo tutti contenti di aver vinto e di aver portato a casa i 3 punti soprattutto per Mike. Stiamo costruendo un percorso e pensiamo partita dopo partita, siamo concentrati solo sul Bologna, senza pensare a cosa fanno le altre squadre. Nell’ultimo periodo ci stiamo togliendo anche soddisfazioni»